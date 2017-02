Nick 00:55 bis 01:20 Jugendserie Drake & Josh Folge: 12 Die Schwindelbrüder USA 2004 Merken Drakes neue Flamme ist eine Intelligenzbestie. Um bei ihr Eindruck zu schinden, will Drake an einem akademischen Wettkampf der Schule teilnehmen. Sein Plan: Josh soll ihm die korrekten Antworten per Walkie-Talkie durchgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Riley Brock (Nick) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Steve Hoefer, Virgil L. Fabian, Adam Weissman, Roger Christiansen Drehbuch: Dan Schneider, Eric Friedman Musik: Scott Clausen, Michael Corcoran, Christopher A. Lee Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 255 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 55 Min. Hard Rain

Thriller

Tele 5 00:21 bis 02:04

Seit 54 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:30 bis 01:30

Seit 45 Min.