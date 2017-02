Nick 05:25 bis 05:45 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Notfall-Übungen / Busverspätungen USA, D 2005 Merken Notfall-Übungen: Ned möchte Suzie auf eine Party einladen. Aber heute ist Notfallübungstag in der Schule, und jedes Mal, wenn er seinen Mut zusammennimmt und sie fragen will, kommt eine Notfall-Übung dazwischen. Und als es endlich soweit ist, er sie fragen kann, sie ja sagt, und Ned überglücklich ist, landet Ned im Notfall-Schließfach von Gordy und kommt nicht raus. Moze hat angeblich einen riesigen Pickel und will deshalb nicht auf die Party gehen. Bis Ned ihr ein paar Tipps gegen Pickel geben kann. Cookie gehen die Evakuierungsmaßnahmen der Schule zu langsam, deswegen gräbt er mit Gordy ein Flucht-Tunnelsystem. Mit nur mäßigem Erfolg. Busverspätungen: Das Wochenende steht vor der Tür. Alle freuen sich darauf endlich nach Hause zu kommen. Aber daraus wird vorerst nichts. Denn der Schulbus hat einen Motorschaden. Also muss man sich die Wartezeit irgendwie vertreiben. Cookie macht seine allseits beliebte Nach-der-Schule-durch-die-Schule-Tour. Gordy versucht, endlich das Wiesel zu fangen. Moze scheint auch am Ziel ihrer Reise, denn sie findet die perfekte Freundin. Und Ned schließt mit Loomer einen Vertrag ab, der ihm ein Fiesling freies Jahr bescheren soll. Er verspricht Loomer zu helfen, Jennifer für sich zu gewinnen. Und als der Ersatzbus endlich mit Verspätung in der Schule ankommt, haben alle etwas Außergewöhnliches erlebt. Das Wochenende kann beginnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Dave Allen (Mr. Kwest) Ford Austin (Emt #2) Neilen Benvegnu (Ted) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Musik: Emerson Palame, Emilio Palame