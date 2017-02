RTL II 04:10 bis 05:05 Reportage Exklusiv - die Reportage Dicke Dinger - Pure Lust zum Anpacken D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Die deutsche Pornoindustrie erlebt "schwerwiegende" Veränderungen. Besonders im Amateurbereich entsprechen die Darstellerinnen nicht mehr den gängigen Klischees: blond, schlank und vollbusig. Jetzt ist die Hausfrau von nebenan "in" und die hat eben oft etwas mehr auf den Hüften. Mit den üppigen Reizen wird nicht mehr gegeizt, ganz im Gegenteil. Da kann jedes einzelne Gramm bares Geld bedeuten. Ob in sexy Clips, im Internet, im Live-Chat oder auf Hochglanzfotos: Dick ist Trend! Die Zahl der Fett-Fans steigt und ihre Fantasien wollen natürlich ausgelebt und befriedigt werden. Auch in Swingerclubs sind Rubensdamen und pfundige Männer gefragt wie nie. Auf Molly-Partys toben sich die Liebhaber praller Rundungen ohne Schamgefühl so richtig aus. Auch Sabine und Lutz sind ein Swinger-Paar mit Hang zum XXL-Körper. Zusammen bringen sie fast 200 Kilo auf die Waage. Bei ihren Liebesspielen haben sie gerne was zum Anfassen, um richtig in Fahrt zu kommen. Dünne Dinger haben bei dicken Swingern wie Sabine und Lutz keine Chance. Sie stehen auf dicke Dinger! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: exklusiv - Die Reportage

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 437 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 237 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 167 Min. Unser Song

Show

Das Erste 01:35 bis 04:35

Seit 162 Min.