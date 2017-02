RTL II 17:00 bis 17:57 Dokusoap Die Wache Hamburg D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Ein abgebrochener Notruf sorgt für Aufruhr in der Wache. Der Ehemann der hysterischen Anruferin, Dennis (33), scheint durchzudrehen. Sofort herrscht höchste Alarmbereitschaft. Die Cops können den Anruf zu einer Frauenarztpraxis zurückverfolgen und fahren los. Die Polizisten werden zu einem Beautysalon gerufen. Die wütende Kundin Stefanie (31) ist mit ihrer Tochter Julie (7) im Salon und wird von der besorgten Besitzerin des Ladens, Pamela (27), verarztet. Stefanie wirft Pamela vor, sie entstellt zu haben. Die Cops sehen auf dem Monitor der Außenkamera, wie drei Jungs, Max (18), Carlo (18) und Ben (19), am Tor zur Wache randalieren. Sie protestieren lauthals und fordern die Freilassung ihres Kollegen. Es stellt sich aber heraus, dass er einen Einbruch begangen und ein Gebäude in Brand gesteckt haben soll. Den Cops fällt ein Fahrzeug auf. Als sie die hochschwangere Fahrerin Mia (26) stoppen, bittet sie die Cops um Hilfe. Sie sucht verzweifelt ihren Freund, der die Nacht nicht nach Hause gekommen ist. In einer Halle entdecken die Cops einen verlassenen illegalen Boxring. Plötzlich wird es ernst... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wache Hamburg