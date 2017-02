RTL II 10:55 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Sexy Julias Weg ins Glück (12) D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Julia (28) findet sich langsam als selbständige Geschäftsfrau zurecht. Eine Disco hat sie als bezahlten VIP gebucht. Und die negativen Kommentare auf ihrem YouTube-Kanal möchte sie nutzen, um ein Buch mit den absurdesten Posts zu veröffentlichen. Auch privat läuft es toll. Julia und Kameramann Chris sind inzwischen offiziell ein Paar. "Sexy Julia" fühlt sich energiegeladen und tatkräftig. Doch als sie ihre Freundin Baha zu einem Speed-Dating begleitet, macht sie eine Bekanntschaft mit Folgen. Ein Fan hat es sich in den Kopf gesetzt, Julia für sich zu gewinnen. Was harmlos beginnt, entpuppt sich schnell als wahrer Albtraum. Als gute Worte nichts mehr bewirken, beschließt Julia aktiv zu werden und besucht einen Selbstverteidigungskurs - keinen Augenblick zu früh! Denn in einem Moment der Unachtsamkeit wird sie von ihrem Stalker tatsächlich attackiert. Die Angelegenheit nimmt ein dramatisches Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories