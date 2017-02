RTL II 08:50 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Gerda (52) und Sandra (34) die Familien D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Die 52-jährige Hausfrau Gerda hat acht Kinder im Alter von zehn bis 26 Jahren und bereits ein Enkelkind. Alle acht Kinder leben noch bei ihr, auch wenn die Älteren längst ihr eigenes Geld verdienen. Dabei ist das Leben in der Großfamilie nicht immer leicht. Die beengten Wohnverhältnisse und Gerdas strenger Lebensstil verlangen den Familienmitgliedern einiges ab. Die gläubige Christin erwartet von ihrem Nachwuchs großen Arbeitseifer, das Verzichten auf Make-up und freizügige Kleidung sowie regelmäßige Kirchgänge. Etwas anrüchiger geht es in der Wohngemeinschaft von Sandra (34) und Dennis (31) zu. Das liegt vor allem an Sandras Job: Die üppige Schönheit ist hauptberuflich Erotikmodel und das Lieblingsmotiv von Hobbyfotograf Dennis, der in einem Fitness-Studio arbeitet. Hier treffen 120 Kilogramm geballte Erotik auf ein durchtrainiertes Muskelpaket. Das ist aber auch schon alles, denn Sex gibt es zwischen den besten Freunden nicht. Dafür ein ruhiges und vor allem entspanntes Leben, denn Stress kann man bei den beiden Fastfood-Liebhabern lange suchen. Jetzt tauschen Gerda und Sandra die Familien. Wie werden die beiden den Tausch erleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch