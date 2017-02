RTL II 06:50 bis 07:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Fünf vor Zwölf / Mit Vollgas ins Schlummerland D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Betty macht sich große Sorgen um ihre jüngere Schwester Chantal. Die 18-Jährige lebt mit zwei Geschwistern bei ihrer Mutter Natascha, zu der Betty keinen mehr Kontakt hat. Betty weiß, dass Natascha mit der Versorgung der Kinder völlig überfordert ist. Daher befürchtet sie, dass Chantal heimlich Nebenjobs annimmt und arbeitet, bis sie umfällt. Nina Sassen und Milan Djuric sollen herausfinden, ob Betty mit ihrer Vermutung richtig liegt. Die Detektive machen bei ihren Ermittlungen eine traurige Entdeckung. LKW-Fahrer Tom wendet sich völlig verängstigt an die Privatdetektive. Während einer Ruhepause auf einem Rastplatz wurde er mit Giftgas betäubt und ausgeraubt. Seitdem leidet er unter Nervosität und Schlaflosigkeit. Tom ist nicht das einzige Opfer der Giftgas-Täter, die Polizei tappt jedoch völlig im Dunkeln. Carsten Stahl, Sascha Noveski und Michael Falkenberg nehmen den Fall an und tauchen undercover in die Brummi-Szene ein. Schnell zeigt sich, dass der Rastplatz ein beliebter Treffpunkt für Tuning-Fans, Kleinkriminelle und Prostituierte ist. Finden die Ermittler auch den Täter unter ihnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

