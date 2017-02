RTL II 05:05 bis 05:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Klara Fall / Peter sieht rot D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vor fünf Jahren ist Manfreds Ex-Frau Melanie mit seiner damals 13-jährigen Tochter Klara in einer Nacht- und Nebelaktion abgehauen. Mittlerweile ist Manfreds Sehnsucht nach Klara ins Unermessliche gestiegen, deshalb sollen Nina Sassen und Milan Djuric sie finden. Da es sich bei Melanie um eine ehemalige Prostituierte handelt, beginnen die Ermittler ihre Suche im Milieu. Außerdem sollen Giulia Peroni und Thomas Berg der 41-jährigen Ines helfen. Sie hat genug davon, dass ihr Mann Peter seinem alten Kumpel Bernie Unterschlupf gewährt. Er müllt ihre Wohnung zu und ist ständig mit Peter unterwegs. Ines fürchtet, dass Bernie ihren Mann wieder in die Spielsucht treiben könnte. Die beiden Privatermittler gehen Ines' Verdacht nach und folgen den Männern in eine Welt aus Wettschulden und Prostitution. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz