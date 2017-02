N24 Doku 20:10 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Alternative Medizin: Macht Hypnose Narkosemittel überflüssig? Alternative Medizin: Macht Hypnose Narkosemittel überflüssig? D 2015 Merken Andere Kulturen kennen das Phänomen schon lange: In Trance können Menschen selbst schlimmste Schmerzen "vergessen". Die medizinischen Möglichkeiten sind enorm. So ersetzt Hypnose in manchen Zahnarztpraxen inzwischen die Spritze. Außerdem: Von der Ernte bis zur Produktion - wie wird aus Baumwolle Kleidung? Das Kreuz der Ritter - wie die Rüstung zur Belastung für die mittelalterlichen Krieger wurde. Und: Untergegangene Kulturen - was verraten Ausgrabungen über die Kelten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder