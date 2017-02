N24 Doku 15:55 bis 16:20 Dokusoap Auf Leben und Tod - Tornadoalarm USA 2014 Merken In bedrohlichen Situationen kann eine einzige Tat über Leben und Tod entscheiden. Doch wie kann sich ein Autofahrer vor einem Tornado retten? Was sollte ein Surfer tun, nachdem ihn eine riesige Welle überrollt hat? Und welche Möglichkeiten bleiben einem Mountainbiker, wenn ein waghalsiger Sprung direkt über einer Schlucht misslingt? Die Doku-Reihe "Auf Leben und Tod" zeigt extrem gefährliche Momente und stellt den Zuschauer vor die wohl kniffligste Frage: Was würdest du tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Do or Die