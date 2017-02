N24 Doku 14:05 bis 15:00 Dokumentation World Wide Wetter - Chaos vor der Kamera USA 2015 Merken Der Arbeitsplatz eines Meteorologen bietet nicht immer klaren Himmel und Sonnenschein, wie diese Aufnahmen der spektakulärsten Naturphänomene weltweit zeigen: US-Meteorologe Jim Cantore berichtet 2015 von heftigen Blizzards in Boston, als der Wintersturm ihn regelrecht in einen Schneemann verwandelt. Im kanadischen Nova Scotia werden zwei Reporter von einem eisigen Nordoststurm umgehauen. Und im Oktober 2005 bekommt US-Wettermoderator Al Roker die Macht eines Hurrikans zu spüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weather gone Viral