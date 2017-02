SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Pharma zwischen Profit und Verantwortung D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ausgaben für Arzneimittel in Deutschland sind auf Rekordniveau. 36,9 Milliarden gaben allein die gesetzlichen Krankenkassen 2015 für Medikamente aus. Tendenz auch 2016 steigend. Die Pharmabranche rechtfertigt ihre Preise mit aufwendiger Forschung und verweist auf innovative Mittel, wie etwa neuartige Hepatitis-C-Präparate und Krebsmedikamente. Die Kassen beklagen die Hochpreispolitik bei patentgeschützten Produkten dagegen als dreiste Profitgier. Ökonomische Interessen stünden oft vor tatsächlichem therapeutischen Nutzen. Zudem fehlten immer mehr lebenswichtige Medikamente, weil die Pharmabranche etwa Lagerkosten spart. "odysso" fragt nach, was fehlende Medikamente für Patienten bedeutet, zeigt, wie schwierig die Erforschung neuer Wirksubstanzen ist und was gegen die steigenden Preise getan werden müsste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!