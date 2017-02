SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Wintertour durch die Vogesen / Staunen im Südwesten: Wappenschmiede Elmstein / Abenteuer Haushalt: Genießen: Das Weinanbaugebiet: Die Ahr / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Gute Reise: Wintertour durch die Vogesen Gerade im Winter und für Schneefans sind die Südvogesen in Frankreich das richtige Revier. An den Hängen kann man Schneeschuhwanderungen machen und in aller Ruhe die Aussicht genießen. Wer Lust auf mehr Geschwindigkeit hat, der kann beispielsweise am 1200 Meter hohen Markstein Ski laufen oder sogar Snowkiten. Das Skigebiet Markstein liegt unweit des Grand Ballon, des höchsten Bergs der Vogesen und nur 50 Kilometer nordwestlich vom elsässischen Mulhouse. Tagesthema: Geldanlagen in Niedrig-Zinsphasen Mit Sylvia Beckerle, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Die Zinsen im Keller. Ein Ende der Niedrig-Zinsphase ist nicht in Sicht. Wohin also mit seinem Geld, damit es nicht von der Inflation aufgefressen werden sollen? Sylvia Beckerle, Anlage-Expertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz plädiert, gegen den derzeitigen Trend, für mehr Mut zum Risiko. Staunen im Südwesten: Wappenschmiede Elmstein In der historischen Wappenschmiede in Elmstein wird wieder gearbeitet. Es ist zwar "nur" ein Schmiedekurs, aber es ist doch beachtlich, was man auch als Laie in kurzer Zeit aus heißem Metall machen kann. Nebenbei kommen Spaß und Freude am Schmieden nicht zu kurz. Abenteuer Haushalt: Genießen: Das Weinanbaugebiet: Die Ahr Mit Werner Eckert, SWR Redaktion Umwelt und Ernährung Die Ahr ist in Deutschland das größte geschlossene Weinbaugebiet für Rotwein. Auf insgesamt 548 ha Rebfläche (2006) werden 87,5% Rotwein- und 12,5% Weißweinreben angebaut. Schon die Römer, die noch vor Christi Geburt das Gebiet des Ahrtals erreichten, sollen dort Wein angebaut haben, was jedoch nicht bewiesen ist. Urkundlich verbrieft kann die Geschichte des Weinbaus im Ahrtal bis in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Daheim im Südwesten - damals und heute Fallanalytiker Mit Andreas Tröster, LKA Baden-Württemberg Andreas Tröster ist Fallanalytiker oder neudeutsch: "Profiler". Der Kriminalbeamte arbeitet seit 1998 beim LKA Baden Württemberg und leitet dort die Abteilung "Operative Fallanalyse", die mit ihrer Arbeit dazu beitragen, Verbrechen aufzuklären In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Sylvia Beckerle (Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz), Werner Eckert (SWR Redaktion Umwelt und Ernährung), Andreas Tröster (LKA Baden-Württemberg) Originaltitel: Kaffee oder Tee