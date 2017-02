SWR 12:25 bis 13:15 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten aus München Eine ungewöhnliche Ehe D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das ist ja ein Ding - ein Bergsteigertraining für Elefantendamen, denn was viele nicht wissen, Elefanten können klettern wie Ziegen. Ihr tonnenschweres Gewicht tragen sie mit entsprechend starken Muskeln. Sommerfreuden - auch für Braunbärin Olga. Die fühlt sich wohl in ihrer Haut. Und dank Rosi wird's heute noch besser. Sie bringt einen Sack Blumen mit, der mieft - rümpft da Olga nicht die Nase? Im Dschungelzelt wurden illegal Vögel ausgesetzt. Babsi leitet die "Aktion Flattermann" ein ... Weiches Fell und scharfen Krallen - Fischkatze Ludo soll heute seinem Namen alle Ehre machen und auf Tauchstation gehen. Warum Flori einen Bund Petersilie bei sich hat, woran es liegt, dass Mähnenwolf Henry von Steffis Gefummel total fasziniert ist, und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.