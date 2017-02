SWR 11:35 bis 12:25 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten aus München Ein neues Nashornbaby D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Raptis Baby erobert die Herzen im Tierpark. Endlich ist es da: Hellabrunn hat ein neues Nashornbaby. Der Kleine ist putzmunter - und Mama Rapti hat Nerven wie Drahtseile. Die braucht sie auch - denn ein kletterndes Nashornkind muss man aushalten. Leopard Julius hat Stubenarrest - weil draußen aufgetischt wird, Celina bereitet was vor, aber weil Julius keine Ahnung davon hat ist er stinksauer. Seit ein paar Tagen dürfen die Seelöwenbabys mit Mama, Oma und Tanten in den Pool. Ab heute ist auch der Papa dabei, und natürlich auch Helmut, der in so einer Situation nach dem rechten schaut. Hornrabe Lisa benutzte einen Baumstamm gern mal als Sprungbrett in den Besucherbereich und marschierte zum Kiosk. Antonia hat sich was einfallen lassen, damit der Vogel nicht mehr stiften geht. Wer bei den Giraffen die Chefin ist, warum die Gärtner zwar einen Plan haben, der aber sehr verwirrend aussieht, und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.