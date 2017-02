SWR 08:20 bis 08:50 Kochen Mit Herz am Herd Schwenkbraten mit Kartoffel-Gurken-Salat D 2017 Stereo 16:9 Merken Diesmal gibt es bei "Mit Herz am Herd" ein Gericht aus dem benachbarten Frankreich in zwei Variationen Quiche, einmal klassisch mit Speck und luftig leicht mit Schafskäse, zubereitet von Sternekoch Cliff Hämmerle und seinem Team. "Mit Herz am Herd" geht nach und nach in alle Regionen des schönen Saarlandes - hin zu den Erzeugern, hin zu den guten Produkten. Diesmal hat das SR-Filmteam seine Freiluftküche im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken aufgebaut. Die Zuschauer dürfen sich freuen auf Cliff Hämmerles Variationen der Quiche Lorraine und auf den ältesten Landschaftspark der saarländischen Landeshauptstadt. Das "Mit Herz am Herd"-Team - Cliff Hämmerle, Verena Sierra, Michael Koch und Max Weil - wünscht guten Appetit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mit Herz am Herd