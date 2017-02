SWR 07:00 bis 07:15 Bildungsprogramm Die Thermo-Trickser Überleben in extremer Kälte D 2005 Stereo Untertitel Merken Was haben Pinguine, Enten und Schwäne gemeinsam? Sie bekommen dank ihrer perfekt durchbluteten Haut keine kalten Füße, auch wenn es noch so eisig ist. Andere Tiere verkriechen sich ins Warme, wenn es draußen kälter wird, so zum Bespiel Igel oder kleine Insekten wie Bienen, Wespen und Ameisen. Auch das Auftauen zur rechten Zeit will gelernt sein. Klimaschwankungen können das ausgeklügelte Zusammenspiel jedoch gehörig durcheinanderbringen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Thermo-Trickser

