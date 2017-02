VOX 06:40 bis 07:45 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Staatsanwalt Siegfried Hartmann ist entsetzt, als Tochter Nina ihm ihren Freund Steve Bigalke vorstellt. Denn der 20-Jährige ist kein geringerer als der Neffe des Oberhauptes der 'Kings of Kreuzberg', einer kriminellen Rockerbande, gegen die Siegfried ermittelt. Der 48-Jährige ist der festen Überzeugung, dass Steve auf seine Tochter angesetzt wurde, um die Ermittlungen zu torpedieren, doch davon will Nina nichts wissen und begibt sich damit in ernsthafte Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

