TLC 04:10 bis 04:50 Dokusoap Im Namen des Glaubens Ausstieg mit Folgen USA 2014 Merken Barbara Weaver hat alles, wovon eine amische Frau träumt: einen guten Mann, fünf reizende Kinder und ein ruhiges Leben. Doch ihr Gatte Eli hat die konservative Glaubensgemeinschaft satt und sucht via Internet erotische Abenteuer. Unter dem Namen "amischer Hengst" führt er ein Doppelleben, trifft über 100 Frauen online und hat schließlich eine heiße Affäre. Doch Barbara will Elis Betrug nicht wahrhaben, bis er sie verlässt. Die fünffache Mutter ist am Boden zerstört, möchte sich aber nicht scheiden lassen. Als Eli eines Tages reumütig zurückkehrt, nimmt sie ihn mit offenen Armen auf und glaubt an einen Neubeginn. Doch ihr Gatte spielt ein falsches Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion

