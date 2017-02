TLC 02:40 bis 03:20 Serien Wenn Liebe tötet Die Schöne ist das Biest USA 2013 Merken Als die 18-jährige Shayne Mills den attraktiven Kelly Lovera kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Da es Kelly genauso geht, verschwenden die Collegestudenten keine Zeit, sondern heiraten schnell und gründen eine Familie. Doch mit den Jahren beginnt ihre Bilderbuchromanze zu verblassen. Shayne, die Tochter eines wohlhabenden Bankers, realisiert, dass sie mit Kellys Lehrergehalt nie im Luxus schwelgen kann. Die junge Frau erwartet sich aber viel mehr vom Leben und glaubt, ihr Glück gefunden zu haben, als sie eine Affäre mit dem neuen Nachbarn Brett Rae beginnt. Doch die Liaison endet tödlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Argento (Bartender) Frank Burns Jr. (CSI Technician) Dina Ann Comolli (Sandra Mills) Matthew Gochman (Jim Bernie) Marissa Rose Gordon (Victim's Friend) A.J. Heekin (Detective Kevin Shanlian) Ryan Jennifer (Sharee Miller) Originaltitel: I'd Kill For You Regie: Peter Doyle, Ted Poole Drehbuch: Ted Poole