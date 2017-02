TLC 23:10 bis 00:10 Dokusoap Tatort Las Vegas Eiskalte Gerechtigkeit USA 2016 Merken 6 Jahre warten die Angehörigen und Freunde von Bronwyn Richards nun schon auf Gerechtigkeit. Sie wurde vor ihrer eigenen Tür totgeprügelt. Die Kinder Dion und Amber waren im Haus und mussten den Mord hilflos mitanhören. Reicht die Beweislage aus, um Bronwyns kaltblütigen Mörder endlich hinter Gittern zu bringen? Außerdem: Polizist Dean O'Kelley vom Las Vegas Metro Police Department rollt einen ungelösten Fall wieder auf und wird dabei tatkräftig von der Strafverfolgerin Michelle Fleck unterstützt. Ein 17-jähriges Mädchen wurde 2002 als vermisst gemeldet. 2 Jahre später fand man ihr einzementiertes Skelett mitten in der Wüste Nevadas. Lässt sich dieser Mord nach so vielen Jahren noch aufklären? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Las Vegas Law

