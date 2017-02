TLC 17:20 bis 18:15 Dokusoap Die Haus-Stylisten Verschönern und verkaufen Nowhere But Up CDN 2016 Merken In dieser Folge haben sich Immobilienmaklerin Kortney und Ehemann Dave für ein kleineres Objekt aus den dreißiger Jahren entschieden, dessen Wohnfläche sie mit der tatkräftigen Unterstützung von Bauunternehmer Chance vergrößern wollen. Dafür ist der Neubau eines kompletten Stockwerkes geplant. Doch anhaltende Regenschauer drohen den straffen Zeit- und Budgetplan der Wilsons für das umfangreiche Vorhaben zu sprengen. Zum Glück ist Handwerker Danny zur Stelle und kann zumindest bei diesem Problem helfen und sie können die bereits verlorene Zeit wieder aufholen. Doch das ist nicht das einzige ungeplante Hindernis, womit sich das Pärchen bei diesem Umbau-Projekt rumschlagen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Masters of Flip