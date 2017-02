TLC 15:45 bis 16:15 Dokusoap Brides of Beverly Hills - Brautmode für VIPs Carla Heiric USA 2012 Merken Eigentlich wollte Renée Strauss nur eine perfekte Maniküre. Doch als sie im Kosmetikstudio ihre exzentrische Freundin Carla trifft, wird sie gleich mit einem großen Auftrag betraut. Carla will ihren Eheschwur mit Gatten John erneuern und möchte dafür ein schönes Kleid. Stylistin Jessica ist vorbereitet, als die schrille Braut in den Salon kommt. Dolch welch ein Fauxpas, als Jessica John mit Carlas Vater verwechselt und Ex-Mann Jeffrey mit dem Bräutigam. Wird das unkonventionelle Paar die Verwechslung mit Humor nehmen? Ganz andere Sorgen hat Braut Aleksandra, die auf einen betrügerischen Brautmodendesigner hereingefallen ist. Kann sie sich überhaupt noch ein Kleid leisten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Brides of Beverly Hills