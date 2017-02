TLC 14:15 bis 15:20 Dokusoap Die Hamills Familie XXS Ein unvergesslicher Vatertag USA 2015 Merken Heute startet das Sommerfest unter Nachbarn, doch der Plan für die Party muss noch aufgestellt werden. Michelle Hamills hat Hula-Hoop-Reifen für die Kinder besorgt und will mit ihnen Wasserballons werfen, damit es keine Langeweile gibt. Und danach kommt Dans großer Event: der Vatertag. Da sowohl Michelle als auch Dan ihre Väter sehr früh verloren haben, ist dieser Tag besonders wichtig. Doch über das Programm ist sich die Familie nicht einig. Papa will vom Sofa aus US-Open gucken, Mama will essen gehen und die Kids wollen Spaß. Dan ist sehr auf seine Geschenke gespannt, denn er selbst hat am Muttertag kräftig vorgelegt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Our Little Family