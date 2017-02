TLC 05:10 bis 05:55 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben Kat the Party Machine USA 2006 Merken Kat hat in der Männerwelt des Miami Ink mittlerweile ihren festen Platz. Im Alter von sechzehn Jahren hat die einzige weibliche Künstlerin im Studio in Miami ihre Leidenschaft für das Tattoo entdeckt und seitdem ihre Passion zum Beruf gemacht. Kats Spezialität sind realistische Tattoos, wie zum Beispiel Portraits, vorwiegend in Schwarz- und Weißtönen. Privat liebt es die Tattoo-Künstlerin eher aufregend! Vom klassischen Klavierkonzert bis zum Heavy Metal, Kat ist immer auf der Suche nach Abwechslung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink