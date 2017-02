RTL NITRO 22:05 bis 23:00 Magazin Top Gear USA Der Rubicon Trail USA 2016 Merken Sie tun etwas, was sich noch nie zuvor jemand gewagt hat: Adam Ferrara, Tanner Foust und Rutledge Wood wollen von einer nicht ungefährlichen Strecke in Kalifornien eine Fotokarte für Google erstellen. Der so genannte Rubicon Trail ist eine der schwierigsten Fahrstrecken der Welt und lässt sich nur äußerst schwer mit Autos bezwingen. Obwohl die drei zu den besten Fahrzeuglenkern gehören, stellt sie ihr Plan vor eine große Herausforderung, denn es handelt sich auch um ein Rennen gegen die Zeit. Sie müssen es schaffen, den gesamten Trail rechtzeitig zu fotografieren, bevor sie ihren Termin bei Google haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Adam Ferrara, Tanner Foust, Rutledge Wood Originaltitel: Top Gear USA