Im heutigen Fall bekommt es Christopher Posch mit einem ebenso raffinierten wie skrupellosen Internet-Betrüger zu tun. Julia M. [Name von der Redaktion geändert] aus Bayern ist verzweifelt! Die junge Mutter fiel auf die Masche eines Internetbetrügers herein und ist nun selbst als Betrügerin angeklagt - obwohl sie eigentlich das Opfer ist. Ihr drohen Gefängnis und die Zwangsräumung. Und nicht nur das: Von einem Tag auf den anderen hat sie über 50 Gläubiger am Hals, die alle Geld von ihr wollen. Geld, welches der Betrüger kassiert und längst ins Ausland geschafft hat. Julia M. weiß nicht mehr weiter. Dabei suchte die junge Mutter doch nur einen Job, den sie von zuhause aus erledigen konnte, um so gleichzeitig ihren vierjährigen Sohn betreuen zu können. In einem Internet-Inserat wurde sie fündig: Dort wurden Leute gesucht, die Waren bei einem Internet-Auktionshaus für den Auftraggeber einstellen. Doch dass dieser Traumjob zum Alptraum werden würde, ahnte Julia M. zu diesem Zeitpunkt nicht. Posch weiß: Hier muss er schnell handeln, denn die Existenz der kleinen Familie steht auf dem Spiel. Vor Gericht kämpft er gegen die ungerechten Vorwürfe. Doch er muss sich auch mit den Gläubigern auseinandersetzen, die ihr Geld von seiner Mandantin zurückverlangen. Ein harter Fall, den der erfahrene Anwalt nur mit einem unkonventionellen Plan für seine Mandantin entscheiden kann. Müllverbrennung: Bei diesem Fall raucht Christopher Posch buchstäblich der Kopf: Der Anwalt wird in einem Nachbarschaftsstreit um Hilfe gebeten, auf den er sich zunächst keinen Reim machen kann. Sicher scheint anfangs nur: Es stinkt wortwörtlich zum Himmel. Das Ehepaar Müller [Name von der Redaktion geändert] aus einem idyllischen Dorf in Süddeutschland hat seit Jahren Tag für Tag sorgsam dokumentiert, was ihnen das Leben schwer macht: Aus den Schornsteinen der Nachbarn steigt immer wieder verdächtiger Rauch auf. Die Müllers sind überzeugt: Hier wird illegal Müll verbrannt. Doch niemand nimmt die Sorge der Müllers ernst und die Nachbarn scheinen nicht gewillt, den Rauch einzustellen. Mittlerweile nimmt die Rauchbelastung einen so großen Raum im Leben von Gudrun und Erwin Müller ein, dass sie sowohl seelisch als auch gesundheitlich am Ende sind. Das will sich Posch genauer ansehen. Der erfahrene Anwalt weiß: Gerade bei Nachbarschaftsstreitigkeiten muss er ganz genau hinschauen, denn oft stellt sich die Lage vor Ort als anders heraus als angenommen. Und tatsächlich: Poschs Instinkt trügt ihn auch hier nicht, denn an Ort und Stelle erlebt der Anwalt eine Überraschung - und wird dann sogar richtig sauer. Zwischen den Nachbarschaftsfronten läuft Posch zu Höchstform auf. Bei diesem Fall wird keiner geschont, denn Posch muss mehr als nur ein 'Hühnchen rupfen', um die Beteiligten zur Vernunft zu bringen...