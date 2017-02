Super RTL 19:00 bis 19:25 Trickserie Angelo! Zu viele Verbote! / Die Klassenarbeiten CDN, F, GB 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Becky hat in der Schule die Fluraufsicht und verteilt völlig willkürlich eine Abmahnung nach der anderen. Bald haben die Kinder die Nase voll davon und überlegen, wie sie Becky eine Lektion verpassen können. Die Kinder schließen sich daher zusammen, damit Becky klar wird, dass sie nichts gegen sie ausrichten kann. Doch Becky lässt sich so schnell nicht ins Bockshorn jagen. 2. Geschichte: Angelo ist ganz aufgeregt: er hat im Schrank seiner Schwester Elena ihre alten Klassen-Arbeiten gefunden, und ihm fällt auf, dass Mr. Foot heutzutage noch genau die gleichen Tests schreiben lässt. Also bittet er seine Schwester, ihm die Arbeiten auszuhändigen, damit er einfach die Fragen auswendig lernen kann und sich somit das Lernen erspart. Aber Elena tut dies natürlich nicht ohne Gegenleistung: dafür muss Angelo sie von vorne bis hinten bedienen. Der Deal platzt leider, weil Angelo und Elena sich zerstreiten. Nun muss Lola als Komplizin helfen. Doch auch Mr. Foot merkt, dass seine alten Arbeiten anscheinend im Umlauf sind. Also muss Angelo sich etwas komplett Neues einfallen lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6