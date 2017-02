Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Muuuhhh! / Die Perlenkette / Kaugummi F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bernie bastelt eine Dose, die muht, wenn man sie umdreht. Marina und Sharko sind begeistert. Doch plötzlich ist die Dose verschwunden. Wo ist sie bloß hin? 2. Geschichte: Bei einem romantischen Essen schenkt Sharko Marina eine wertvolle Kette. Von da an lassen Zig und Bernie nichts unversucht, um in Marinas Schloss einzubrechen. Kann Sharko sie aufhalten? 3. Geschichte: Aus einem Flugzeug fällt eine Ladung Kaugummis. Zig versucht sofort, mit der klebrigen Masse, Marina einzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6