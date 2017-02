Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Eine tierische Zeitreise zu den Dodos CDN, USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Im Philippinischen Regenwald pflegen Stella und Chloe ein Affenadler-Weibchen mit einem verletzten Flügel, während Chris und Martin sich vergewissern, dass ihr Partner mit dem Nestschutz nicht überfordert ist. Ihre Mission löst ein Gespräch über gefährdete und bedrohte Tierarten aus, im Verlauf dessen Stella verkündet, dass sie ein Zeitsprung-Trampolin erfunden hat, mit dem man in die Vergangenheit reisen kann. Die Brüder wollen das natürlich ausprobieren und besuchen zusammen mit Chloe die Dodos auf Mauritius, im 17. Jahrhundert. Dort können sie zwar ein paar Vögel vor Gourmands Urahn retten, aber nicht die ganze Art vor dem Aussterben bewahren. Zach hat inzwischen einen Tarnumhang erfunden und sich in die Tortuga eingeschlichen. Er schmiedet einen fiesen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6