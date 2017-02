Super RTL 14:30 bis 14:50 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 41 Das Drachenauge (1) USA 2015 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken Dagur der Durchgeknallte sollte eigentlich für immer in einer Gefängnishöhle auf der Insel der Verbannten sein Leben fristen, doch ihm gelingt die Flucht. Er kapert das Schiff von Händler Johann und macht sich auf die Suche nach einem Schatz, um mit dem Geld eine neue Streitmacht aufzubauen - und Hicks ein für alle Mal zur Strecke zu bringen. Doch Hicks weiß, wie er sich zur Wehr setzen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6