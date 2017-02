Super RTL 12:40 bis 13:10 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Zebrastreifen CDN, USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Chris und Martin sind fasziniert von Zebras, vor allem die Streifen haben es den Brüdern angetan. Sie wollen herausfinden, wie viele Streifen ein Zebra wohl besitzt. Aber wie sollen sie das in der afrikanischen Savanne anstellen, ohne die scheue Herde zu stören? Und was hat es eigentlich genau mit den vielen Streifen auf sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6