Super RTL 11:25 bis 11:55 Trickserie Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Der Patenonkel / Freunde für Leonard F 2014 Stereo HDTV 1. Geschichte: Big D. bekommt Besuch von seinem Cousin Leopold. Der ist grade Vater geworden und hat seine Kinder dabei. Leopold bittet Big D, auf die Kleinen aufzupassen.Ob das gut geht? 2. Geschichte: Die Kinder wollen Leonard helfen, neue Freunde zu finden. Der will davon nichts wissen, da er glücklich ist, allein mit Norbert in seinem Aquarium zu leben. Doch Ricky, Ella, Annabel und Pipo haben schon einen Plan ausgeheckt, um Leonard umzustimmen. Originaltitel: Sammy & Co Altersempfehlung: ab 6