Super RTL 05:20 bis 05:35 Trickserie Zeo Zeos letzter Ferientag F 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Weil heute der letzte Tag der Freien ist, darf Zeo sich wünschen, was er am liebsten tun möchte. Doch für die Dinge, die Zeo einfallen, ist es leider ein wenig zu stürmisch. Da hat Opa eine tolle Idee. Es ist das perfekte Wetter, um einen Drachen steigen zu lassen. Als Zeo den alten, löchrigen Drachen sieht, ist er zunächst ein bisschen skeptisch. Doch Opa wäre nicht Opa, wenn er das gute Stück nicht im Nu repariert hätte. Schon bald sind die beiden im Park und freuen sich über Sturm und Wind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zou Regie: Olivier Lelardoux Drehbuch: Muriel Achery, Chris Arsonnaud, Sylvie Barro, Marie Beardmore, Laura Beaumont, Jimmy Hibbert, Darren