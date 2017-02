RBB 01:00 bis 02:15 Drama Cäsar muss sterben I 2012 Nach dem Stück "Julius Caesar" von William Shakespeare HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein weinender Mann steht vor einer grauen Steinwand und stellt sich vor - Sekunden später sind die Tränen verflogen, und er verkündet noch einmal seinen Namen und seine Herkunft, diesmal schreiend vor Wut. Er gehört zu einer Gruppe von Häftlingen der Strafanstalt Rebibbia, die für ein Theaterprojekt im Gefängnis vorsprechen. Auf dem Plan steht nichts Geringeres als "Julius Cäsar", das Shakespeare-Stück über den römischen Imperator, der an den Iden des März von einer Gruppe von Verschwörern, darunter sein Adoptivsohn Brutus, ermordet wurde. Die beiden Brüder Paolo und Vittorio Taviani haben die außergewöhnliche Theatergruppe über ein halbes Jahr hinweg bei den Proben begleitet. Sie zeigen, wie sich die Männer langsam in ihre Rollen hineinfühlen, sich mit ihnen identifizieren und dabei die universale Poesie Shakespeares für sich entdecken. Am lang ersehnten, aber auch gefürchteten Tag der Premiere erscheint ein großes, gemischtes Publikum: Gefangene, Schauspieler, Studenten, Regisseure. Die Aufführung endet mit viel Applaus. Während die Scheinwerfer langsam ausgehen, werden die Darsteller wieder zu Gefangenen. Sie werden abgeführt und in ihre Zellen gesperrt. Die Brüder Paolo und Vittorio Taviani ("Padre Padrone", "Die Nacht von San Lorenzo") haben die außergewöhnliche Theatergruppe über ein halbes Jahr hinweg bei den Proben begleitet. Sie zeigen, wie sich die Männer langsam in ihre Rollen hineinfühlen, sich mit ihnen identifizieren und dabei die universale Poesie Shakespeares für sich entdecken. Der Film wurde im Rahmen der Berlinale 2012 uraufgeführt und dort mit dem Hauptpreis, dem Goldenen Bären als Bester Film, ausgezeichnet. Mit "Cäsar muss sterben" ist den Tavianis ein Film gelungen, der den Zuschauer tief in die Seele der Menschen blicken lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cosimo Rega (Cassius) Salvatore Striano (Brutus) Giovanni Arcuri (Cäsar) Antonio Frasca (Marcus Antonius) Juan Dario Bonetti (Decius) Vincenzo Gallo (Lucius) Rosario Majorana (Metellus) Originaltitel: Cesare Deve Morire Regie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani Drehbuch: Paolo Taviani, Vittorio Taviani Kamera: Simone Zampagni Musik: Giuliano Taviani, Carmelo Travia Altersempfehlung: ab 6

