RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 1998-2013 HDTV Live TV Merken Constanzes kleiner Bruder Dominik ist jetzt auch auf Einstein und hängt an seiner Schwester wie eine Klette. Constanze wimmelt ihn immer wieder ab. Als er eine Drei in einem Test schreibt, wird sie dafür verantwortlich gemacht. Vater Blumenberg verlangt von Constanze, mit Dominik zu lernen, damit er weiterhin der Überflieger bleibt. Constanze ist sauer. Sie muss einen Ausflug mit ihren Freundinnen absagen und lernt dafür mit Dominik bis in die Nacht. Aber Constanze hat keine Lust, im Schatten ihres doofen kleinen Bruders zu stehen. Jo ist glücklich. Sándor will sich seine Liebe nicht verbieten lassen und ist heimlich aus Ungarn zurück nach Erfurt gekommen. Er hat ein Versteck gefunden und einen kleinen Job. Sándor will bei Jo in Erfurt sein statt in Ungarn. Jo fällt es nicht leicht, vor den anderen ihre Glücksgefühle zu verbergen, und ausgerechnet Bella wird stutzig. Miriam und Serena sind sich weiterhin darin einig, dass sie sich von ganzem Herzen nicht ausstehen können. Aber Frau Rottbach hat sie doch tatsächlich zusammen in ein Zimmer gesteckt. Ganz klar: Zimmertauschen ist angesagt. Miriam und Serena schummeln sich von einem Zimmer ins nächste. Bloß nicht mit der anderen zusammen wohnen müssen. Schauspieler: Lucas Lange (Adrian) Svea Engel (Serena) Jelena Herrmann (Miriam) Paul Hartmann (Jonny) Stefan Wiegand (Tobias) Ruth Schönherr (Li-Ming) Jacob Körner (Nils) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Severin Lohmer Drehbuch: Christiane Bubner Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin