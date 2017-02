RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2365 D 2017 HDTV Live TV Merken Sydney genießt es, sich ohne Misstrauen auf Mielitzer einzulassen. Merles Fragen nach der Zukunft geht sie aus dem Weg - sie will nur das Hier und Jetzt genießen. Mielitzer will ihr danken und sucht mit Sandras Hilfe ein passendes Geschenk - einen dezenten Kettenanhänger. Als Sydney das Geschenk scherzhaft für einen Verlobungsring hält, hält Mielitzer spontan um ihre Hand an. Merle freut sich, dass die Kunden den Blumenverkauf in der Werkstatt annehmen - und sei es nur, weil sie denken, es ist Erikas eigener Laden. Erika hingegen hat ein Problem damit. Doch Merle hat eine Lösung und überrascht sie mit einer Gewerbeanmeldung von "Röschens Rosen". Das macht Erika nun doch stolz - Gunter und Thomas haben auf Sandras Spielchen keine Lust. Doch dann horcht Gunter Ben aus und kommt zu dem Fehlschluss, dass er und Thomas doch die einzigen Kandidaten um Sandras Gunst sind. Torben scheint Johanna mit einem Nachbarschaftsessen versöhnen zu können. Aber da eröffnet sie ihm, dass sie das Rosenhaus zurückkaufen möchte. Und legt Torben eine Wohnalternative vor, die ihn in Versuchung führt - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Caputo, Mattes Reischel Drehbuch: Justine Baltrusch Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

