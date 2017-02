RTL NITRO 15:45 bis 16:10 Comedyserie Anger Management Charlie hinter Gittern USA 2013 HDTV Merken Charlie therapiert gerade seine Gefängnisgruppe, als es dort plötzlich zu Unruhen kommt und alle Häftlinge zu rebellieren beginnen. Ausgerechnet heute ist er auch noch in Begleitung von seinem Nachbarn Mike, der sich bereit erklärt hat, einen von Charlies Patienten bei einer Immobilienfrage zu beraten. Kate fällt ein Stein vom Herzen, als Charlie unbeschadet aus dem Gebäude kommt und sie fällt ihm sofort um den Hals. Bedeutet dies etwa, dass sie sich große Sorgen um Charlie gemacht hat und sie trotz ihrer permanenten Zurückweisungen in Wahrheit eine Beziehung mit ihm führen will? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Originaltitel: Anger Management Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Clay Graham Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6