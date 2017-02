RTL NITRO 09:50 bis 10:30 Krimiserie Psych Fährenflucht USA 2010 HDTV Live TV Merken Gus und Shawn fahren mit einer Fähre auf eine nahe gelegene Insel, um dort die Strände zu reinigen. Auf dieser Fähre befinden sich auch vier Häftlingen, die bei einem Arbeitseinsatz ebenfalls an der Umweltaktion teilnehmen. Sie werden vom Gefängniswärter Craig beaufsichtigt. Doch den vier Gefangenen gelingt es, Craig außer Gefecht zu setzen. Noch bevor sie sich mit einem Schlauchboot absetzen können, greifen Shawn und Gus ein, allerdings äußerst dilettantisch, so dass die Flüchtigen nun die Passagiere als Geiseln nehmen. Obwohl auch Polizei und Küstenwache alarmiert sind, gelingt den Häftlingen erneut die Flucht und sie können sich auf der Insel absetzen. An Land betreiben Gus und Shawn zusammen mit Craig weitere Nachforschungen und stellen fest, dass einer der Gangster bei seiner Familie gewesen ist, um einen Schlüssel zu holen. Shawn kombiniert und stellt fest, dass der Schlüssel zu einer alten Kirche gehört, in der die Gangster die Beute ihres letzten Überfalls versteckt haben. Es gelingt ihnen, die Gangster zu überrumpeln und die Beute an sich zu nehmen. Doch nun ist Gefängniswärter Craig am Drücker und will sich mit der Beute in Höhe von einer Million Dollar absetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton 'Gus' Guster) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Kevin Alejandro (Dane Northcutt) Originaltitel: Psych Regie: Reginald Hudlin Drehbuch: Saladin K. Patterson, Kell Cahoon Altersempfehlung: ab 12