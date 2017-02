RTL 23:30 bis 00:00 Comedyserie Modern Family Weihnachten kannst du dir abschmücken USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Weihnachten steht kurz vor der Tür. Für Lily soll ihr erstes Weihnachtsfest etwas ganz besonderes werden, dazu zählt auch ein Foto mit dem "perfekten" Weihnachtsmann im Kaufhaus. Doch just bevor Cameron und Mitchell an der Reihe sind, macht der Weihnachtsmann Mittagspause. Seine Vertretung sieht jedoch nach Meinung der beiden Männer nicht typisch genug aus. Während sie sich beschweren, erblickt Cameron dann auch noch ausgerechnet die von ihm vor Jahren gegründete Sternsinger-Gruppe 'Greensleavers'. Böse Erinnerungen werden wach: Immerhin hat man ihn aus der Gruppe geworfen und sich in "Die neuen Greensleavers" umbenannt. Wenig später lernen Mitchell und Cameron auf dem Parkplatz Scott kennen. Er wurde kurz zuvor wegen der Beschwerden einiger Leute, nicht wie ein typischer Weihnachtsmann auszusehen, entlassen - nun plagt Mitchell und Cameron das schlechte Gewissen. Im Hause Dunphy herrschen derweil ganz andere Probleme: Phil und Claire haben ein Brandloch im Sofa entdeckt. Doch da keines der Kinder die Schuld auf sich nimmt, müssen die Eltern zu drastischen Maßnahmen greifen. Der bereits geschmückte Baum wird kurzerhand in den Garten verbannt - Weihnachten fällt dieses Jahr für die Familie aus. Auch Jay will nicht so richtig in Stimmung kommen. Durch Glorias und Mannys Einführung einiger kolumbianischer Bräuche zur Weihnachtszeit hat Jay keine ruhige Minute mehr. Denn einer dieser Bräuche ist es, einem Familienmitglied Streiche zu spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Hayley Dunphy) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Originaltitel: Modern Family Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Dan O'Shannon Kamera: James R. Bagdonas Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 12

