RTL 22:10 bis 22:35 Comedyserie Modern Family Kindheitstrauma-Taten USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jay ist stolz auf seinen Stiefsohn Manny. Denn entgegen aller Erwartungen beweist dieser bei einem Fechtturnier großes Talent. Die gesamte Familie fiebert mit und Jays Euphorie kennt keine Grenzen, als Glorias Sprössling tatsächlich ins Finale einzieht. Er ist stolz, dass Manny offenbar auf dem besten Weg ist, eine Trophäe mit nach Hause zu bringen. Wer hätte das gedacht? Doch Mannys Kampfgeist scheint jäh erschöpft, als sich herausstellt, dass er im Finale gegen ein Mädchen fechten muss - eine Frau zu verletzen, ist für Manny unvorstellbar. Mitchell beobachtet das Verhalten seines Vaters derweil mit Argwohn. Immerhin wurde ihm die Möglichkeit auf sportlichen Erfolg und somit den Stolz seines Vaters verwehrt: Claire hatte ihn auf dem Weg zu vermeintlich großem Ruhm als Paar im Eiskunstlauf im Stich gelassen und das kann Mitchell ihr bis heute nicht verzeihen. Claire spürt die Spannung zwischen ihr und ihrem Bruder. Doch zunächst ist sie damit beschäftigt, gemeinsam mit Phil über die Stärken ihrer Kinder nachzudenken: Alex ist gut in der Schule, Haley ist hübsch - was ihr immerhin dabei helfen wird, einen Ehemann zu finden - und Luke? Phil beschließt, Lukes bisher unentdecktes Talent aus ihm herauszukitzeln. Er fängt mit lockerem Baseballtraining an, doch Luke ist kein guter Werfer. Bei der Besichtigung eines Hauses, das Phil zu verkaufen versucht, gibt es dann schließlich doch noch Grund zur Freude: Luke erweist sich als absolutes Verkaufstalent. Doch schon die zweite Besichtigung endet in einem Desaster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Danny Zuker Kamera: James R. Bagdonas Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 12