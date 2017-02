RTL 19:05 bis 19:40 Daily Soap Alles was zählt Folge: 2620 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Maximilian gesteht Vanessa notgedrungen, dass er für die Polizei arbeitet. Nur, dass es sich bei seinem Auftrag um Vincent handelt, verschweigt er ihr. Trotzdem beschwört er Vanessa, sein Geheimnis nicht zu verraten, da er sonst zurück ins Gefängnis muss. Vor allem vor Christoph fällt es Vanessa schwer, dichtzuhalten - denn der merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Das Angebot von Simone führt Michelle in Versuchung. Trotz ihres Vesprechens, bei aufgehobener Sperre in Zukunft für Jenny und das Pumpwerk zu laufen, wird ihr noch mal vor Augen geführt, was es heißt, die Vorzüge von Steinkamp Sport&Wellness genießen zu dürfen. Doch Jenny macht ihr die Schattenseite klar: Bei Diana als Trainerin wäre Michelle immer nur die Nummer Zwei. Ronny beginnt engagiert mit den Dreharbeiten für das Taufvideo, mit dem er vor allem Michelle beeindrucken will. Auch wenn keiner so wirklich glaubt, dass Ronny etwas Brauchbares fabrizieren wird, helfen ihm die Freunde gerne. Nur Richard und Simone vor die Kamera zu bekommen, wird etwas schwieriger. Doch Ronny meistert auch das. Am Ende fehlt ihm nur noch einer: Maximilian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt