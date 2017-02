n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Rekord! Die stärksten Baufahrzeuge der Welt GB 2012 16:9 HDTV Live TV Merken Vom größten Muldenkipper der Welt bis zum 240 Meter langen Schaufelradbagger: In dieser Dokumentation werden die fünf herausragendsten Baumaschinen unserer Zeit gekürt. Die mit modernster High-Tech vollgepackten Kolosse treten in Kategorien wie "Gesamtgewicht", "Motorleistung" oder "Multi-Tasking-Fähigkeit" gegeneinander an. Mit dabei sind namhafte Kandidaten aus dem Hause Caterpillar, der japanische Radlader Komatsu WA1200 sowie eine 1000 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine, die beim Bau der Londoner U-Bahn zum Einsatz kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Top 5

