n-tv 23:05 bis 00:00 Dokumentation Männer-Rituale in Westafrika AUS 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Sechs Monate, drei fremde Kulturen, eine Reise - Journalist Tim Noonan will sich als Mann beweisen. An der Westküste Afrikas auf dem Bissagos-Archipel lebt er bei einem Eingeborenen-Stamm, über den nur wenig bekannt ist. Was als Idylle erscheint, entpuppt sich bald als harter Überlebenskampf. Um seinen Platz im Stamm zu erlangen, durchläuft Noonan einen Ritus, der ihn an seine Grenzen bringt. Die n-tv Dokumentation gibt faszinierende Einblicke in eine fremde Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boy to Man

