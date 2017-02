SAT.1 Emotions 01:00 bis 01:50 Krimiserie Heiter bis tödlich - Hubert und Staller Folge: 2 Letzte Haltestelle Mord D 2011 16:9 HDTV Merken Hubert und Staller greifen ein, um einen Streit zwischen zwei angetrunkenen Jugendlichen zu schlichten. Kurze Zeit später entdeckt Staller auf der Bahnhofstoilette vor Ort eine Leiche. Es handelt sich um den vor kurzem aus dem Gefängnis entlassenen Markus Botzek. Er saß wegen Vergewaltigung ein. Auf seiner Stirn hat der Täter die Worte "Nie wieder!" hinterlassen. Hat hier jemand das Gesetz in die eigene Hand genommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Tramitz (Franz Hubert) Helmfried von Lüttichau (Johannes Staller) Michael Brandner (Reimund Girwidz) Monika Gruber (Barbara Hansen) Carin C. Tietze (Sabrina Rattlinger) Karin Thaler (Dr. Anja Licht) Annett Fleischer (Sonja Wirth) Originaltitel: Hubert und Staller Regie: Oliver Mielke Drehbuch: Alexander Söllner Musik: Gerd Ekken-Gerdes Altersempfehlung: ab 6

