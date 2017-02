SAT.1 Emotions 21:55 bis 22:45 Krimiserie Der Cop und der Snob Das Flauchermädchen D 2012 16:9 HDTV Merken Das freizügige Treiben am Isar-Ufer wird gestört, als dort eine junge Studentin vergiftet wird. Die Ermittlungen führen Gerry und Tristan ans bunte Uni-Leben heran - und an die Frage, inwiefern Dozenten sich von Studentinnen fernhalten sollten. Gleichzeitig droht Sallys Geburtstag - ein Termin voll potentieller Tretminen. Tristan beschließt, Sally mittels einer Operndarbietung zu erfreuen und Gerry etwas Kultur näherzubringen - was dieser natürlich zu sabotieren weiß ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johannes Zirner (Gerry Waiblinger) Marc Ben Puch (Tristan von Rehnitz) Katharina Müller-Elmau (Chefin Sally Piontek) Rahul Chakraborty (IT-Spezialist Lumme) Teresa Rizos (Kiki Polizei-Azubine) Eisi Gulp (Gerrys Vater Max) Marc Benjamin Puch (Tristan Graf von Rehnitz) Originaltitel: Der Cop und der Snob Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Mathias Dinter, Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Roman Nowocien Musik: Stephan Wildfeuer Altersempfehlung: ab 12