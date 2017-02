SAT.1 Emotions 18:45 bis 19:30 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 336 D 2010 16:9 HDTV Merken Hanna hat eine Idee, wie sie Oskar doch noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Ist es möglich, den "Fischerkrug" unter Denkmalschutz stellen zu lassen und so den Abriss zu verhindern? Derweil zeigt sich endlich, ob Jonas Davids Vater ist. Was er erfährt, nimmt Jonas schwer mit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Joris Hermans Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil und Team Kamera: Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer