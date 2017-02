SAT.1 Emotions 17:30 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 201 D 2009 16:9 Merken Anna und Jonas erwachen nach ihrer gemeinsamen Nacht und gehen ohne ein klärendes Gespräch auseinander, denn er muss zu seiner Hochzeit mit Katja! Sie sind völlig durch den Wind, beginnen aber dennoch, sich für die Hochzeit fertigzumachen. Anna ist allerdings schon bald mit ihrer Rolle als Trauzeugin hoffnungslos überfordert und auch Jonas gerät in seiner Überforderung mit Alexander in Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Maja Maneiro (Paloma Greco) Sebastian König (Maik Majewski) Barbara Lanz (Maja Roth) Karin Kienzer (Steffi Hauschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Tina Faust Drehbuch: Dirk Carow