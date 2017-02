SAT.1 Emotions 14:20 bis 14:40 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 89 D 2006 Merken Mark ärgert sich erneut darüber, dass sich Nelly in seine Angelegenheiten einmischt - er tritt seine Star Line-Anteile an Hallstedt ab ... Carola muss plötzlich Weihnachten ganz allein feiern. Trotzig bereitet sie sich ein schönes Fest ... Tante Inge muss schmerzlich erkennen, wieder einmal von der Familie nach Strich und Faden belogen worden zu sein. Wütend zieht sie die Konsequenzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Jannek Petri (Mark Eppinger) Zacharias Preen (Hartmut Hallstedt) April Hailer (Carola Heldmann) Gertie Honeck (Inge Bootsmann) Laurent Daniels (Volker Möllenkamp) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Jurij Neumann Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann