SAT.1 Emotions 10:50 bis 12:25 Komödie Verhexte Hochzeit D 2002 20 40 60 80 100 Merken Enno ist ein netter Typ, hätte er nicht zwei große Makel: Er lügt leidenschaftlich gerne und er liebt die Frauen. Verlobt mit der schwerreichen Anna-Clara, ist er seit Neuestem verliebt in Emily, eine Hexe - was Enno aber nicht ahnt. Zusammen mit seinen Freunden betreibt er eine marode Internetfirma, deren Kreditgeber der obskure Scholz ist. Als Scholz sein Geld zurück will, scheint eine Hochzeit mit Anna-Clara die Lösung zu sein - wäre da nicht noch Emily. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Knüfken (Enno) Anna Loos (Anna-Clara) Isabella Parkinson (Emily) Oscar Ortega Sánchez (Castro) Lars Gärtner (Pee-Jay) Tilo Prückner (Scholz) Ercan Durmaz (Sprazzi) Originaltitel: Verhexte Hochzeit Regie: Kaspar Heidelbach Drehbuch: Eckehard Ziedrich Kamera: Clemens Messow Musik: Arno Steffen Altersempfehlung: ab 12